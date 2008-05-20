Необходимо создать форма-конструктор для оформления заказа нового автомобиля несколько марок.. у них свои модели .. у каждой модели свои опции плюс возможно выбор цвета, пример можно посмотреть сдесь www.cars.com весь функционал ...
Программирование приложения
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!
Необходимо реализовать следующую задачу:
тема из раздел: методы принятий решений
а само приложение- системва принятий решений на основе метода анализа иерархий , сама реализация простая, все
основано на перемножении матриц , в инете полно инфыв по данной теме.
Данная система будет встраиваться в сайт, поэтому программа должна писать либо на флэше(большее предпочтение), либо
на яве, либо на пхп.
Все просчеты, т.е. перемножение матриц , выставление приоритетов альтернатив(можно сделать ввиде растущих столбов
диаграм)-нужно сделать наглядно.
От вас хотелось бы услышать сроки, стоимость.
Ссылка на аналогичные проекты
http://treko.ru/show_article_763 - здесь навороченная система, такую делать не обязательно, главное реализовать сам метод,
т.е. чтобы можно было добавлять критерии, альтернативы и все это просчитывать. Сам метод основан на перемножении
матриц, так что я не думаю ,что вызовет сложности в его реализации.
вот еще кое-какие материалы www.adobeflash.ru/mpr.rar
http://www.nsk.su/~estate/articles/art001.html
http://www.i2r.ru/static/273/out_20004.shtml
http://www.hostobzor.ru/manual/mai.php
http://www.tryphonov.ru/tryphonov3/terms3/analyh.htm
http://data.mf.grsu.by/citforum/htdocs/consulting/BI/resolution/index.shtml
В заранее благодарен всем откликнувшимся!
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