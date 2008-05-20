Программирование приложения

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо реализовать следующую задачу:

тема из раздел: методы принятий решений

а само приложение- системва принятий решений на основе метода анализа иерархий , сама реализация простая, все

основано на перемножении матриц , в инете полно инфыв по данной теме.

Данная система будет встраиваться в сайт, поэтому программа должна писать либо на флэше(большее предпочтение), либо

на яве, либо на пхп.

Все просчеты, т.е. перемножение матриц , выставление приоритетов альтернатив(можно сделать ввиде растущих столбов

диаграм)-нужно сделать наглядно.

От вас хотелось бы услышать сроки, стоимость.

Ссылка на аналогичные проекты

http://treko.ru/show_article_763 - здесь навороченная система, такую делать не обязательно, главное реализовать сам метод,

т.е. чтобы можно было добавлять критерии, альтернативы и все это просчитывать. Сам метод основан на перемножении

матриц, так что я не думаю ,что вызовет сложности в его реализации.

вот еще кое-какие материалы www.adobeflash.ru/mpr.rar

http://www.nsk.su/~estate/articles/art001.html

http://www.i2r.ru/static/273/out_20004.shtml

http://www.hostobzor.ru/manual/mai.php

http://www.tryphonov.ru/tryphonov3/terms3/analyh.htm

http://data.mf.grsu.by/citforum/htdocs/consulting/BI/resolution/index.shtml

В заранее благодарен всем откликнувшимся!