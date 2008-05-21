Нужно изменить систему вывода категорий на глвную страницу для shop script pro, чтобы было возможно выбирать какие категории ставить на главную страницу,а какие нет. ( через админку можно было выбирать) Причем возможно ставить как главные ...
Bash скрипт
Нужно написать БЕЗУМНО ПРОСТОЙ скрипт, согласно ТЗ (в приложении). Срок ОЧЕНЬ ограничен.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Есть сайт на котором при нажатии кнопки для субмита формы слой с формой скрывается, а показывается другой слой... но после начинает грузится тот сайт куда передали данные из формы надо сделать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $50
Написать скрипт собирающий RSS ленту с HTML сайта + google sitemapВеб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Добрый день! Нужно сделать самую примитивную версию игры "Тетрис" на JavaScript. Сделав комментарий к каждой строчке, чтобы я мог это понять и объяснить преподу :) Спасибо!Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть проект сделан в C++ Builder Требуется - переписать его в среде Microsoft Visual Studio то бишь на платформу .NET Цель - сугубо образовательная, ни грамма коммерции. Работа будет достойно оплачена :) ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Создание копии wap.antimir.com Работа по договору. Подтверждайте способность выполнить данный проект своим портфолио. Предпочтение Украина, и совсем хорошо если Киев. но не обязательно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $200
Требуется опытный разработчик на Action Script 3 для доработки/переработки существующего приложения. Приблизительный объем работ 20 часов. Предоставте, пожалуйста, ссылки на законченные проекты. Предпочтение отдается индивидуальным разработчикам, компаниям просьба не беспокоить.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Должен знать: php, mysql, версткой владеть(html,css, блочная верстка), java script + API Google Map для java script, Ajax. Желательно еще владеть знаниями по форумам IPB и PHPbb. карта: maps.atv-zone.ru ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Есть сайт на cms dle нужно сделать замену модуля популярное(возможно добавление новостей в модуль в ручную)с использованием флеш(должно быть все красиво). Пример сайт http://www.top4top.ru/#/index.top там смотрите "лучшее все дня главное). Спасибо тем кто откликнится. Пишите ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $30
Устранить баг с загрузкой торрентов на трэккере. Движок TorrentTrader. Плиз только в личкуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад