Bash скрипт

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Завершен3 заявки224 просмотра

Нужно написать БЕЗУМНО ПРОСТОЙ скрипт, согласно ТЗ (в приложении). Срок ОЧЕНЬ ограничен.

17 лет назад
ex3mer
39 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$10
Безумно благодарен этому человеку. Выручил в трудной ситуации. Скрипт (точнее серию скриптов согласно ТЗ) написал с надлежащим качеством (даже объяснения его не понадобились) за умеренную плату. Готов сотрудничать с этим человеком и далее. Спасибо!

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Vasiletc
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18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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