Необходимо сделать вывод новостей на сайте

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Закрыт1 заявка171 просмотр

Есть сайт на cms dle нужно сделать замену модуля популярное(возможно добавление новостей в модуль в ручную)с использованием флеш(должно быть все красиво). Пример сайт http://www.top4top.ru/#/index.top там смотрите "лучшее все дня главное). Спасибо тем кто откликнится. Пишите в icq 953171.

DLE
17 лет назад
gmail
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17 лет назад

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