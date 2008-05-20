Подключение интернет-магазина к Yandex Market.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Есть интернет-магазин по продаже готовых маркетинговых исследований www.e-o.ru .

Всем требованиям для подключения к Яндекс.Маркет соответствует. Необходимо в сжатые сроки его, соответсвенно, подключить.

17 лет назад
obzor
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров