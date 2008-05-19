Интересует периодическое сотрудничество по мере надобности с ответственным человеком. Данная CMS была написана мной несколько лет назад, и немного устарела:) Требуются небольшие модули управления контентом (в готовую бд и интерфейс - ...
Намутить голосовалку.
Намутить голосовалку.
Нужно несколько картинок на странице.
Рядом с каждой госовалка по 5-бальной шкале, ее рейтинг, кол-во проголосовавших.
ICQ: 97-22-11
Заявки фрилансеров
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