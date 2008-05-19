Намутить голосовалку.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка91 просмотр

Намутить голосовалку.

Нужно несколько картинок на странице.

Рядом с каждой госовалка по 5-бальной шкале, ее рейтинг, кол-во проголосовавших.

ICQ: 97-22-11

17 лет назад
SETEVOY
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров