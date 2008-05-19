Добавить функционал к CMS, вёрстка шаблонов

$330
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

Добавить функционал к CMS, сверстать и установить комплект шаблонов: главная страница и несколько внутренних (отличаются центральным блоком).

CMS с которой нужно работать phpshop catalog.

ТЗ с картинками на добавочный функционал в прикреплённом файле.

Скриншот дизайна при контакте.

Оставляйте предложения, свяжусь с каждым. Иван.

17 лет назад
ivan_znamin
Иван 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров