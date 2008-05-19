Нужен Web программист Ваше предложение и портфолио прошу выслать на: 1. ICQ: 253-611-216 2. Emai: [email protected] Все подробности обсуждаются в ICQ
Добавить функционал к CMS, вёрстка шаблонов
Добавить функционал к CMS, сверстать и установить комплект шаблонов: главная страница и несколько внутренних (отличаются центральным блоком).
CMS с которой нужно работать phpshop catalog.
ТЗ с картинками на добавочный функционал в прикреплённом файле.
Скриншот дизайна при контакте.
Оставляйте предложения, свяжусь с каждым. Иван.
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