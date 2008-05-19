Требуется ежемесячная доработка Web-сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки221 просмотр

Нужен Web программист

Ваше предложение и портфолио прошу выслать на:

1. ICQ: 253-611-216

2. Emai: [email protected]

Все подробности обсуждаются в ICQ

17 лет назад
azhestovsky
А.Л. 
43 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров