Перенос сайтов на новый хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок186 просмотров

Нужно перенести несколько сайтов.

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Бюджет обсуждается

17 лет назад
rainbow79
Олег 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

OldSkull
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад
$100
Александр проявил исключительный профессионализм, терпение и корректность. По собственной инициативе я выплатил ему премию сверх изначально оговоренной суммы.
Четко поставлены задачи, все вопросы, возникшие в процессе работы, решались качественно и оперативно. Никакого дерганья по пустякам, с оплатой также никаких проблем. Плюс приятный неоговоренный бонус по инициативе заказчика в виде дополнительной суммы за возникшие в процессе работы непредвиденные задачи. Готов работать и дальше с этим заказчиком.

Заявки фрилансеров

OldSkull
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
17 лет назад

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