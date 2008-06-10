Перенос сайтов на новый хостинг

Четко поставлены задачи, все вопросы, возникшие в процессе работы, решались качественно и оперативно. Никакого дерганья по пустякам, с оплатой также никаких проблем. Плюс приятный неоговоренный бонус по инициативе заказчика в виде дополнительной суммы за возникшие в процессе работы непредвиденные задачи. Готов работать и дальше с этим заказчиком.