Настройка Drupal — ССK и Views

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Необходимо реализовать настройки аналогично http://m2direct.ru

т.е. расширенная форма поиска по различным параметрам, которая на выходе выдает таблицу с результатами поиска.

В каждом отдельном результате поиска должно быть отдельное подробное его описание лота с изображениями.

В приложении блок-схема, которую возможно придется совместно откорректировать.

Дизайн на данном этапе не требуется.

Жду ваши цены и предложения по срокам.

Drupal
17 лет назад
Neoncobra
Артур 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров