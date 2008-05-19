Приветствую господа , Нужно создать простой XML парсер т.е. нужно пройтись по тегам и извлечь нужную информацию. Файл ИксЕмЕль хранится на сервере, клиент посылает запрос(простая ф-ма: поле для ввода слова и кнопка "найти") ...
Флеш
http://www.7907770.ru/constructor/start2.php - вот такой конструктор с такой же схемой изменения цветов на центральном изображении сколько будет стоить и сколько займет времени ?
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