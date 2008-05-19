Подправить модуль вывода фото из галереи

Стоит Joomla 1.0.13RE. НУЖНО: вывод фотки (лидера по рейтингу) в модуле.

есть DatsoGallery (там все легко). НО!

суть в том, что нужно встроить голосовалку на статическую страницу. С этим проблема.

есть Hot_or_Not2 Gallery.

Там рейтинг можно вставить на стат страницу без проблем.НО!

в модуле вывода фотки нет возможности выбрать категорию. Т.е. вывод идет из всех фоток, что не приемлимо.

Так вот, нужно решить проблему, сипользуя любую из галерей.

Предпочтительнее все-такие Datso.

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