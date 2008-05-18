Создать сайт cms+форум+галерея и сделать шаблон.

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Форум Vbulletin + несколько стандартных хаков.

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Сайт http://karakum.com или http://karakum.net (старое все удалим, ничего на новое переносить не нужно)

Нужно, что бы была единая регистрация и единый дизайн. Шаблон есть, html и psd.

150 долларов за работу.

Оплата яндекс деньги, после выполнения работ, гарантии обговорим в приват.