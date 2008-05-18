Добрый день! Есть уже готовый макет сайта, но при просмотре в штмл появляется какой-то зеленый фон внизу... Кто понимает в этом что-нибудь - HELP! =) Дизайнер-флешер, который это делал - бесследно ...
Создать сайт cms+форум+галерея и сделать шаблон.
CMS Joomla
Форум Vbulletin + несколько стандартных хаков.
Галерея 4images
Сайт http://karakum.com или http://karakum.net (старое все удалим, ничего на новое переносить не нужно)
Нужно, что бы была единая регистрация и единый дизайн. Шаблон есть, html и psd.
150 долларов за работу.
Оплата яндекс деньги, после выполнения работ, гарантии обговорим в приват.
Заявки фрилансеров
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