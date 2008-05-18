Переделать сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок281 просмотр

Есть сайт http://www.energia-milk.kiev.ua/ нужно его переделать так чтоб можно было зайти под админом и вставлять новости+обновлять прайс лист. (Финансы в пределах 200 грн/ 40$. Срок до 29 мая)

Просьба стучать в аську 9959019

По вопросам расчетов в аське

17 лет назад
staslav
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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