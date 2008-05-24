Скрипт для постинга новостей на DLE сайты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок207 просмотров

Нужно разработать скрипт для постинга новостей на DLE сайты. Скрипт должен иметь возможность:

1. вводить полную и короткую новость

2. заливать картинку на сайт

3. распознавать или выводить капчу на экран для ручного ввода

4. выдавать отчёт

5. постить на последнюю версию движка DLE 7

P. S. Возможно просто серьёздно доработать имеющийся скрипт который не постит на сайты с капчей, не заливает картинки и не постит на DLE 7

DLE News Adder не предлагать!

Пишите сразу сколько вы хотите за вашу работу

DLE
17 лет назад
Alexiy2
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$100
Человек который берёт деньги только за хорошо выполненную работу. Отзывается и исправляет любые ошибки и замечания относительно его работы, данный фрилансер адекватен в работе и уважителен к заказчику. Людям которые имеют с ним дело посоветовал бы сразу описать ему все подробности вашего тз, тогда он выполнит всё как вы скажете, предложит вам свои варианты для выполнения задачи и у вас не возникнет никаких разногласий!
С заказчиком приятно работать. Оплата в срок, вежлив, корректен. Единственный минус - некоторые детали тз были изменены в процессе работы (но не более, чем детали и всё в рамках изначального). Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Am1GO
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта

    Необходимо доработать сайт. Cms - modx. Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ исполнитель. При удачном исходе, заинтересован в постоянном сотрудничестве с данным исполнителем.

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Отладка поиска

    $50

    Необходим произвести отладку поиска на сайте worldkaztour.kz Форма поиска готова ... Запросы тоже прописаны ... но почему то выводит через раз ... Пожалуйста сразу пишите сроки и стоимость . Спасибо .

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Разработка биллинг-панели

    $500

    Требуется разработка биллинг-панели для продажи выделенных серверов. Основные требования к биллингу: 1. Должен быть написан на одном из следующих языков программирования: PHP, Perl, Python, Ruby, ASP, C++. 2. Должен хранить данные в одной ...

    AJAXMySQLPHPPostgreSQLPython
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Добавить несколько функций в самописный движок

    Дано: самописный движок необходимо добавить несколько функций в него! требование: разобраться в движке и добавить функции нужны хорошие программеры движок очень сложный СРОЧНО! ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Импорт новостей на сайт WordPress

    $30

    Нужно сделать импорт новостей г. Липецка на этот сайт http://www.e48.ru/, точнее в эту категорию http://www.e48.ru/lipetsk/category/novosti/ новости брать откуда угодно, хоть с http://news.google.com/, с яндекс новости, с липецких сайтов. Задача чтобы ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Коррекция Java-script кода

    $50

    Доброго всем! Нужна помощь такого плана. Был простенький каталог, поменяли дизайн, перестало работать меню. Выдает такую ошибку: parent.frames.principal есть null или не является объектом. Поправить нужно сегодня. Прошу браться только тех, кто реально сможет помочь. ...

    Java
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    17 лет назад

  • Преобразование phpBB 2.0.x в phpBB 3.0.x

    $5

    Нужно преобразовать один такой форум. Пыталась преобразовать - не получается. Выясните проблему почему не получается и помогите обновить форум phpBB 2.0.x в phpBB 3.0.x. Все ссылки и прочее скажу в icq.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад