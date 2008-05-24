Скрипт для постинга новостей на DLE сайты

Человек который берёт деньги только за хорошо выполненную работу. Отзывается и исправляет любые ошибки и замечания относительно его работы, данный фрилансер адекватен в работе и уважителен к заказчику. Людям которые имеют с ним дело посоветовал бы сразу описать ему все подробности вашего тз, тогда он выполнит всё как вы скажете, предложит вам свои варианты для выполнения задачи и у вас не возникнет никаких разногласий!