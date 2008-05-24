Необходимо доработать сайт. Cms - modx. Требуется ОТВЕТСТВЕННЫЙ исполнитель. При удачном исходе, заинтересован в постоянном сотрудничестве с данным исполнителем.
Скрипт для постинга новостей на DLE сайты
Нужно разработать скрипт для постинга новостей на DLE сайты. Скрипт должен иметь возможность:
1. вводить полную и короткую новость
2. заливать картинку на сайт
3. распознавать или выводить капчу на экран для ручного ввода
4. выдавать отчёт
5. постить на последнюю версию движка DLE 7
P. S. Возможно просто серьёздно доработать имеющийся скрипт который не постит на сайты с капчей, не заливает картинки и не постит на DLE 7
DLE News Adder не предлагать!
Пишите сразу сколько вы хотите за вашу работу
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