"Человек-скрепка" на flash для сайта

Приветствую.

Клиент сообщил, что:

0. Хотелось бы на сайте использовать анимированного персонажа.

1. Для этого клиент делает фотосессию живого человека.

2. Из получившихся фотографий нужно будет эту фотомодель извлечь и, используя этот образ, сделать:

2а. Анимированную входную страницу для сайта в дизайне сайта, отображающую, помимо прочего, разные входы для физических и юридических лиц. Внимание: клиент пожелал, чтобы на заставке персонаж говорил некий приветственный текст "человеческим голосом". Плюс субтитры для тех, у кого звук отключен.

2б. Анимированного персонажа для "прочих страниц сайта". Предполагается, что персонаж выполняет разные действия на разных страницах сайта.

Прочие условия:

0. Клиент - региональная страховая компания.

1. Клиент может отказаться от идеи по финансовым соображениям. Нужно представить ему бюджетную вилку, после изучения которой он "примет решение о целесообразности". Поэтому _обязательно указывайте бюджет_ в своих предложениях. Без указания бюджета предложения рассмотрены не будут.

2. Клиент может захотеть вместо анимированного персонажа статичного. При этом, персонажа придётся вписывать в дизайн сайта. Было бы удобнее, чтобы и персонажа и дизайн делал один человек, поэтому, если вы сможете сделать дизайн сайта (с вёрсткой или без - обсуждаемо), то укажите это в предложении (опять же с указанием стоимости). Если дизайнами сайта не занимаетесь, то тоже укажите.

Спасибо.