Нужно сделать импорт новостей г. Липецка на этот сайт http://www.e48.ru/, точнее в эту категорию http://www.e48.ru/lipetsk/category/novosti/ новости брать откуда угодно, хоть с http://news.google.com/, с яндекс новости, с липецких сайтов. Задача чтобы ...
"Человек-скрепка" на flash для сайта
Приветствую.
Клиент сообщил, что:
0. Хотелось бы на сайте использовать анимированного персонажа.
1. Для этого клиент делает фотосессию живого человека.
2. Из получившихся фотографий нужно будет эту фотомодель извлечь и, используя этот образ, сделать:
2а. Анимированную входную страницу для сайта в дизайне сайта, отображающую, помимо прочего, разные входы для физических и юридических лиц. Внимание: клиент пожелал, чтобы на заставке персонаж говорил некий приветственный текст "человеческим голосом". Плюс субтитры для тех, у кого звук отключен.
2б. Анимированного персонажа для "прочих страниц сайта". Предполагается, что персонаж выполняет разные действия на разных страницах сайта.
Прочие условия:
0. Клиент - региональная страховая компания.
1. Клиент может отказаться от идеи по финансовым соображениям. Нужно представить ему бюджетную вилку, после изучения которой он "примет решение о целесообразности". Поэтому _обязательно указывайте бюджет_ в своих предложениях. Без указания бюджета предложения рассмотрены не будут.
2. Клиент может захотеть вместо анимированного персонажа статичного. При этом, персонажа придётся вписывать в дизайн сайта. Было бы удобнее, чтобы и персонажа и дизайн делал один человек, поэтому, если вы сможете сделать дизайн сайта (с вёрсткой или без - обсуждаемо), то укажите это в предложении (опять же с указанием стоимости). Если дизайнами сайта не занимаетесь, то тоже укажите.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Доброго всем! Нужна помощь такого плана. Был простенький каталог, поменяли дизайн, перестало работать меню. Выдает такую ошибку: parent.frames.principal есть null или не является объектом. Поправить нужно сегодня. Прошу браться только тех, кто реально сможет помочь. ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $5
Нужно преобразовать один такой форум. Пыталась преобразовать - не получается. Выясните проблему почему не получается и помогите обновить форум phpBB 2.0.x в phpBB 3.0.x. Все ссылки и прочее скажу в icq.Закрыт17 лет назад
- $250
Сделать так же, как и на recordings.ru прослушивание треков перед их покупкой. Допустим я прописал в конфиге ВАШЕГО будующего скрипта пути оригиналов base\new\mp3\hip-hop\ (далее идут альбомы\*.mp3, их не выбираю) base\new\mp3\house\альбомы\*.mp3 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужен скрипт автоматического обменного пункта для обмена webmoney,egold,yandex и т.д. чтобы была паотнерская программа.Закрыт17 лет назад
Требуется написать скрипт интернет-казино для нескольких игр. Этапы (части) работ: - разработка БД - разработка протокола обмена с клиентом - написание скриптов на сервере (общие + на каждую игру) - дизайн ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Проблема такая что на 3х площадках все ссылки вывалились неожиданно в эррор. Сначала 2, а потом и 3я через 2 дня. Нужно докопаться до сути проблемы и постараться решить её. http://forum.sape.ru/showthread.php?t=11192&page=60 Вот тут плюс-минус ...Завершен17 лет назад
Нужен PHP скрипт. К нему нужно привязать WM кипер, который будет выдавать бонусы посетителям (нужно что бы выдавал 1 раз в день на связку: WMID + WMR-счёт). Есть возможность использовать MySQL. Для остальных вопросов и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $50
Требуется доработать админку с каталогом. Исходное задание здесь(подробное ТЗ там же): http://weblancer.net/projects/52964.html Вот что на данный момент готово: www.k-p-o.ru/pog/index.php - каталог www.k-p-o.ru/pog/admin/admin.php - ...Завершен17 лет назад
Декомпилить слайд шоу и сделать заготовку с инструкцией как менять фотографии.Веб-программирование13 заявокЗакрыт17 лет назад