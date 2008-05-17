Импорт новостей на сайт WordPress

Нужно сделать импорт новостей г. Липецка на этот сайт http://www.e48.ru/, точнее в эту категорию http://www.e48.ru/lipetsk/category/novosti/

новости брать откуда угодно, хоть с http://news.google.com/, с яндекс новости, с липецких сайтов.

Задача чтобы создавались страницы в этой категории http://www.e48.ru/lipetsk/category/novosti/ такие же как там вложенные.

сайт на WordPress

Делайте конкретные предложения, указывая сразу сколько почем и за какой срок.

Оплата после выполнения работы.

на предложения "стучите в асю, сделаем" отвечать и рассматривать не буду.