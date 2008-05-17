Доброго всем! Нужна помощь такого плана. Был простенький каталог, поменяли дизайн, перестало работать меню. Выдает такую ошибку: parent.frames.principal есть null или не является объектом. Поправить нужно сегодня. Прошу браться только тех, кто реально сможет помочь. ...
Импорт новостей на сайт WordPress
Нужно сделать импорт новостей г. Липецка на этот сайт http://www.e48.ru/, точнее в эту категорию http://www.e48.ru/lipetsk/category/novosti/
новости брать откуда угодно, хоть с http://news.google.com/, с яндекс новости, с липецких сайтов.
Задача чтобы создавались страницы в этой категории http://www.e48.ru/lipetsk/category/novosti/ такие же как там вложенные.
сайт на WordPress
Делайте конкретные предложения, указывая сразу сколько почем и за какой срок.
Оплата после выполнения работы.
на предложения "стучите в асю, сделаем" отвечать и рассматривать не буду.
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