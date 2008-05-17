Проблема такая что на 3х площадках все ссылки вывалились неожиданно в эррор. Сначала 2, а потом и 3я через 2 дня. Нужно докопаться до сути проблемы и постараться решить её. http://forum.sape.ru/showthread.php?t=11192&page=60 Вот тут плюс-минус ...
Казино
Требуется написать скрипт интернет-казино для нескольких игр. Этапы (части) работ:
- разработка БД
- разработка протокола обмена с клиентом
- написание скриптов на сервере (общие + на каждую игру)
- дизайн клиента (для каждой игры)
- реализация клиента ( для каждой игры)
- админка для владельца казино.
Важный момент - казино не должно быть честным ;)
Пишите предложения с указанием примерных сроков, и стоимости работ по каждому этапу. Более подробное ТЗ в процессе обсуждения.
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