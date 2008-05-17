Казино

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки155 просмотров

Требуется написать скрипт интернет-казино для нескольких игр. Этапы (части) работ:

- разработка БД

- разработка протокола обмена с клиентом

- написание скриптов на сервере (общие + на каждую игру)

- дизайн клиента (для каждой игры)

- реализация клиента ( для каждой игры)

- админка для владельца казино.

Важный момент - казино не должно быть честным ;)

Пишите предложения с указанием примерных сроков, и стоимости работ по каждому этапу. Более подробное ТЗ в процессе обсуждения.

17 лет назад
casmak
Вадим 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров