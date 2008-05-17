Нужно сделать/переделать или же просто куплю готовые модули оплаты - главнее всего WebMoney, roboxchange.com желательно конечно еще и Яндекс деньги, тоесть чем больше систем оплаты тем лучше
Обновить, переделать трекер
http://tracker.nevsedoma.com.ua/
Незнаю как точно написать суть работы,
Либо обновить, или переделать, вообщем закос под torrents.ru, torrents.net.ua, со всеми удобствами.
Где-то бегает готовая сборка, я не нашел.
Стоимость и сроки укажите пожалуйста.
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