Обновить, переделать трекер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка189 просмотров

http://tracker.nevsedoma.com.ua/

Незнаю как точно написать суть работы,

Либо обновить, или переделать, вообщем закос под torrents.ru, torrents.net.ua, со всеми удобствами.

Где-то бегает готовая сборка, я не нашел.

Стоимость и сроки укажите пожалуйста.

17 лет назад
nevsedoma
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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