Реализация в как можно более сжатые сроки механизма отображения контента (файлов загруженных на сервер). Доработка скрипта индексации. Оплата WM или нал. Подробности по icq 333363
Настройка Yandex.Server и скрипт поиска
Требуется настроить yandex.server (уже установленный), а также написать скрипт для поиска по сайту. сайт 3х версии wml, xhtml mobile, html для кпк. за подробностями писать в асю с указанием цены и срока ICQ 370060
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