Дработка сайта на ASP.NET

Имеется сайт, сделанный на самописном (но по всей видимости неплохом) движке. Основная цель сайта - публикация админом и редакторами информации в базу данных (информация не единым текстом, а разбита по свойствам - дата, название, описание и т.д. - всего порядка 15 полей).

Пользователи со своей стороны могут делать выборку из базы.

Что нужно доработать:

1. Добавить дополнительные поля (2 штуки) в форму поиска для пользователей (в БД эти поля есть).

2. Добавить дополнительные поля в форму поиска объявления администратором (в админской части сайта) (в БД эти поля есть).

3. Добавить две дополнительные группы пользователей (3 группы уже есть) с расширенными правами.

Особенности взаимодействия:

1. Требование заказчика - для доработки не будет передаваться полностью весь сайт в исходниках - только частями (если это возможно). Посмотреть как работает сайт можно в сети. Тестирование исправленных файлов будет проводится не локальном компьютере заказчика.

Возможно указана не вся нужная информация. Подробнее при дальнейшем общении.

В предложениях желательно указывать примерную стоимость работ.