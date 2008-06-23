Дработка сайта на ASP.NET

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок250 просмотров

Имеется сайт, сделанный на самописном (но по всей видимости неплохом) движке. Основная цель сайта - публикация админом и редакторами информации в базу данных (информация не единым текстом, а разбита по свойствам - дата, название, описание и т.д. - всего порядка 15 полей).

Пользователи со своей стороны могут делать выборку из базы.

Что нужно доработать:

1. Добавить дополнительные поля (2 штуки) в форму поиска для пользователей (в БД эти поля есть).

2. Добавить дополнительные поля в форму поиска объявления администратором (в админской части сайта) (в БД эти поля есть).

3. Добавить две дополнительные группы пользователей (3 группы уже есть) с расширенными правами.

Особенности взаимодействия:

1. Требование заказчика - для доработки не будет передаваться полностью весь сайт в исходниках - только частями (если это возможно). Посмотреть как работает сайт можно в сети. Тестирование исправленных файлов будет проводится не локальном компьютере заказчика.

Возможно указана не вся нужная информация. Подробнее при дальнейшем общении.

В предложениях желательно указывать примерную стоимость работ.

ASP.NET
17 лет назад
eandy
41 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

djDeff
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
17 лет назад
$50
Все изменения, указанные в ТЗ, а также дополнительные выполнил в оговоренные сроки. Доработки и дополнения, не указанные явно в ТЗ делал без лишних споров. В рабочее и вечернее время стабильно был в ICQ. Консультировал по возникающим вопросам. Запросил разумную сумму за работу, по заданиям, стоимость которых заранее не была оговорена, шел на компромисс. От работы осталось приятное впечатление. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

djDeff
Максим 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
17 лет назад