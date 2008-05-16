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Натянуть сверстанные шаблоны на джумла
Есть три сверстанных шаблона, надо натянуть их на джумла и поставить на сервак. Бюджет не большой, да и работы не много.
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