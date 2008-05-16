Натянуть сверстанные шаблоны на джумла

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок205 просмотров

Есть три сверстанных шаблона, надо натянуть их на джумла и поставить на сервак. Бюджет не большой, да и работы не много.

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Joomla
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Тимофей 
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Zinaran
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Была
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4 отзыва(-1)
17 лет назад
$20
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Zinaran
40 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)
17 лет назад

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