Подключить к assist, yandex маркет

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки158 просмотров

Требуется подключить наш и-нет магазин работающий на движке Drupal к системе приема платежей кредитных карт assist. Договор с ассистом подписан.

Крайне желательно чтобы у вас был опыт подключения. Сроки 2-3 дня.

Также требуется подключиться к яндекс маркету.

Drupal
17 лет назад
aleks_III
А 
64 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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Нет заявок фрилансеров