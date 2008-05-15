Техническое задание на доработку скрипта интернет-магазина VamShop. Версия 1.43 Вся документация и мануалы на магазин на сайте www.vamshop.ru Магазин для доработки, установленный с нуля- находится по адресу www.argo-russia.ru Общая информация: Требуется ...
FacilieForms - создание формы расчета шкафа-купе
Требуется создание (оживление) формы для расчета шкафа-купе с помощью FacilieForms
Похожие заказы
- $350Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Требуется перенос сайта (живой сайт) на ВАШ самописный движок. Требования: 1. Движок оптимизирован под поисковые системы. 2.Админка ( Управление контентом . Статистика сайта.Архив.Сообщения.Настройка сайта.Управление администраторами.Управление БД.Внешний вид.Управление языками.Рассылка.Компании.Добавление изменение.Партнерка.Билинг. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен скрипт для загрузки/конвертации прайс-листа из Excel в формат страницы. Срок выполнения до понедельника. Оплата wmz. аська 921675Завершен17 лет назад
Простенький скрипт на ПХП не хочет работать, перенаправляет на др страницу, письмо на ящик не доходит. смотреть тут http://www.teremok-anapa.ru/ord.php укажите стоимомость за данную услугу, по сроку я думаю что не более ...Завершен17 лет назад
- $500
Аукцион + партнёрская программаЗакрыт17 лет назад
Господа! Ищется программист, готовый стать одним из создателей и последующих владельцев проекта тематической социальной сети. Я являюсь со-владельцем одной, достаточно известной хостинг-компании в сети Интернет, имею довольно большой опыт в создании и ведении ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Дано: самописный движок необходимо добавить несколько функций в него! требование: разобраться в движке и добавить функции нужны хорошие программеры движок очень сложный СРОЧНО! ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
В админке надо опции создавать комнаты , просматривать жалобы и удалять жалобы , изменять правила , изменять статусы модератора , добавлять смайлы,создавать сроки максимальные в минутах и выбирать из выпадающего списка "младший модератор ,модератор,старший модератор" ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Господа! Нужна ваша помощь. Есть AS 3.0 галерея (с камментами), которая подгружает свой контент из xml. (http://www.blog.noponies.com/archives/16) Галерея так же умеет подгружать другие XML, для обновления списка картинок. ...Завершен17 лет назад
Есть скрипт - нужно в нем закрыть все дырки и еще небольшие доработки. За подробностями в личку. Программер должен быть опытным.Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад