AS 3.0, дописать функцию к бесплатной XML галерее

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Завершен2 заявки139 просмотров

Господа! Нужна ваша помощь.

Есть AS 3.0 галерея (с камментами), которая подгружает свой контент из xml.

(http://www.blog.noponies.com/archives/16)

Галерея так же умеет подгружать другие XML, для обновления списка картинок.

Сейчас это сделано так:

load_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK,loadNew);

function loadNew(event:MouseEvent):void{

cleanOutThumbs()

loadXml("gallery2.xml");

}

Нужно сделать так, чтоб путь к XML файлу для "второй" (третьей, н-ной галереи) брался из ноды изначального XML файла.

(Грубо говоря, загрузилось gallery1.xml:

tn/1.jpg

1.swf

17 лет назад
varnol
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Hazard-Soft
Василий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
Быстро и четко решил поставленную задачу. Очень приятно с вами работать, спасибо!
Предоставил чёткое ТЗ. Пояснил некоторые детали. Сработались быстро, и вскоре проблема была решена. Оплату произвёл в срок. Рекомендую.

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Hazard-Soft
Василий 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад