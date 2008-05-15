AS 3.0, дописать функцию к бесплатной XML галерее

Господа! Нужна ваша помощь.

Есть AS 3.0 галерея (с камментами), которая подгружает свой контент из xml.

(http://www.blog.noponies.com/archives/16)

Галерея так же умеет подгружать другие XML, для обновления списка картинок.

Сейчас это сделано так:

load_mc.addEventListener(MouseEvent.CLICK,loadNew);

function loadNew(event:MouseEvent):void{

cleanOutThumbs()

loadXml("gallery2.xml");

}

Нужно сделать так, чтоб путь к XML файлу для "второй" (третьей, н-ной галереи) брался из ноды изначального XML файла.

(Грубо говоря, загрузилось gallery1.xml:

tn/1.jpg

1.swf