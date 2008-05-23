Установить сайт на CMS

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок481 просмотр

Необходимо установить сайт на свою систему управления контентом

добавить

1)мультиязычность

2) онлайн тестирование

сохранить всю структуру и внешний вид сайта (сайт простейший - горизонтальное верхнее меню и 2 инфоблока)

перенести всю информацию с сайта

упд

указывайте пожалуйста цену

17 лет назад
BlackNephrite
41 год
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Aptem
Артем 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$100
Работы была сделана быстро , всё что надо исправил в два счёта будем сотрудничать дальше ОБЯЗАТЕЛЬНО спасибо ещё раз
Было приятно сотрудничать, каких-либо проблем не было. Только позитифф )

Заявки фрилансеров

Aptem
Артем 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад