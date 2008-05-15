Проекты на Drupal

Добрый день!

Нам в связи с расширением круга заказов требуется программист на Drupal. Обязательно отличное знание Drupal API + выполненные проекты или же отдельные модули. Работа преимущественно на 5 Друпе, несомненным плюсом будет опыт построения мультисайтинговых связок.

Предложения на почту kirill2(a)onego.ru и в ICQ. ЛС не читаю.