Проекты на Drupal

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Закрытнет заявок124 просмотра

Добрый день!

Нам в связи с расширением круга заказов требуется программист на Drupal. Обязательно отличное знание Drupal API + выполненные проекты или же отдельные модули. Работа преимущественно на 5 Друпе, несомненным плюсом будет опыт построения мультисайтинговых связок.

Предложения на почту kirill2(a)onego.ru и в ICQ. ЛС не читаю.

Drupal
17 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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