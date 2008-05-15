Игра Кинг на флэше

Ужасный работник. Взял оплату за часть проекта и навсегда ушел в оффлайн. Жаль потерянного с ним времени. Ни за что не соглашайтесь работать с ним, по-началу все идет очень гладко (контакт, задание, первые наработки), а конец всегда один...он пропадает.