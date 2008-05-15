Игра Кинг на флэше

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки267 просмотров

Нужно написать мультиплеерную игру на флэше (для 4-х человек)

API наше, графика наша. Сервер SmartFoxServer. (все это выдам если мы будем с вами работать)

Подробное описание игры в аттаче. Срок 2 недели.

17 лет назад
bm00n
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

mayakwd
Илья 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$700
flashbit
Interactive 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов(-3)
17 лет назад
$600
10 дней
Ужасный работник. Взял оплату за часть проекта и навсегда ушел в оффлайн. Жаль потерянного с ним времени. Ни за что не соглашайтесь работать с ним, по-началу все идет очень гладко (контакт, задание, первые наработки), а конец всегда один...он пропадает.

Заявки фрилансеров

mayakwd
Илья 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
flashbit
Interactive 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов(-3)
17 лет назад

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