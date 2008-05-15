Здравствуйте, нужен скрипт/формула для пребразования координат объектов на карте Яндекс карты в Google Map. Нужны координаты городов, которые можно выводить на карте Гугл. Есть ряд городов которые показываются только на ...
Игра Кинг на флэше
Нужно написать мультиплеерную игру на флэше (для 4-х человек)
API наше, графика наша. Сервер SmartFoxServer. (все это выдам если мы будем с вами работать)
Подробное описание игры в аттаче. Срок 2 недели.
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