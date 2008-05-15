Необходимо доработать модуль для UMI.CMS на PHP документация имеется http://umi-cms.ru/support/docs/ модуль "Объявления" похож на стандартный модуль системы "Форум", работает, надо добавить возможность создавать подразделы третьего и глубже уровня. Оплата по факту. ...
Доработка проекта на symfony framework
Требуется "довести до ума" сайт http://new.astrolog.ru/.
Задачи:
1. Разработать модуль подписки на новости.
2. Сделать модуль рассылки новостей и анонсов подписчикам
3. Доработать сгенерированные фреймворком "админки" - управление профилями пользователей, управление заказами, управление отзывами покупателей.
Требования: хорошее знание symfony, понимание принципов разработки проектов на нем, умение читать и понимать тз.
В перспективе возможно длительное сотрудничество, проектов много.
Заявки фрилансеров
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