Пусть сегодняшняя дата dd/mm/gg. Это k-й день недели. Сколько воскресений осталось до конца года ?.
Доработка/разработка меню
Нужно сделать меню (Javascript или Ajax) один в один как на http://jazz.su/, но без использования mootols.js
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