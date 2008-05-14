Перекинуть часть базы (мускул),из базы одного сайта,в базу другого.Весом15-20 мег.Сегодня.
Доработка E-магазина (в будущем постоянные заказы)
Текущее задание
доработать хорошо написанный магазин написанный на smarty
(вышлю)
2. Сделать из страницы заказа ссылку «Редактировать адрес», по которой можно сразу перейти в регистрац. или адресные данные (а лучше их сделать взаимосвязанными), и чтобы эти отредактированные данные распечатывались на бланке этого заказа (а не при следующем заказе!)
4. письма о смене статуса не отправляются тому, кто не подписан на рассылку новостей – это неправильно!
Смена статуса – это не новость сайта.
5. при отмене заказа (когда клиент прошёл по ссылке отмены заказа в письме) письмо об отмене заказа не отправляется админу – явная недоработка!
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При успешной реализации этого проекта я ОБЕщАю новые заказы!
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