Доработка E-магазина (в будущем постоянные заказы)

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки233 просмотра

Текущее задание

доработать хорошо написанный магазин написанный на smarty

(вышлю)

2. Сделать из страницы заказа ссылку «Редактировать адрес», по которой можно сразу перейти в регистрац. или адресные данные (а лучше их сделать взаимосвязанными), и чтобы эти отредактированные данные распечатывались на бланке этого заказа (а не при следующем заказе!)

4. письма о смене статуса не отправляются тому, кто не подписан на рассылку новостей – это неправильно!

Смена статуса – это не новость сайта.

5. при отмене заказа (когда клиент прошёл по ссылке отмены заказа в письме) письмо об отмене заказа не отправляется админу – явная недоработка!

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При успешной реализации этого проекта я ОБЕщАю новые заказы!

17 лет назад
ktt
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexey_st
Алексей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
17 лет назад
$65
2 дня

Заявки фрилансеров

Alexey_st
Алексей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 отзывов
17 лет назад

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