Требуется разработать систему управление заказами для туроператора. Цель системы – автоматизация приема и обработки заказов, формирование отчетов для оперативной деятельности туроператора. Основными функциями системы являются: прием заказов, просмотр, поиск и обработка заказов, бронирование ...
Изменить структуру вывода инфы
Нужно изменить структуру вывода инфы.
сейчас так : http://teploexpert.com/
нужно так: http://fontanov.net/
и вот так : http://teploexpert.com/main.php?cat_id=241 http://teploexpert.com/products.php?product_id=2420
нужно так: http://fontanov.net/main.php?cat_id=12 http://fontanov.net/products.php?product_id=94
ICQ: 97-22-11
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
- $60
Обработка флеш шапки.Закрыт17 лет назад
Есть 3D модели, созданные в SketchUp (возможна конвертация в другие форматы) Необходимо: 1) на их основе создать Flash applet с возможностью управления (вращение объекта, может просмотр с нескольких определенных ...Завершен17 лет назад
Создать поиск на сайте detoc.ru. Пишите сразу цену и срокиВеб-программирование8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Куплю онлайн-конструктор футболок. Пример скрипта http://www.shirtalarm.de/ Администрирование: оформление заказа, уведомления пользователю и администратору, список и статус заказов, некоторые служебные функции (подписка на рассылку, порекомендовать другу, сохранить товар и т.д.) + увелечение позиций ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно создать партнёрку с SMS оплатой, желательно готовые варианты, пример-http://partner.smak.wsЗакрыт17 лет назад
Нужен FLASH. Смысл такой: В него авторизированный юзер может загружать ФОТО. Затем в панели администрирования FLASHем можно добавлять разделы одежы. типа: Головные уборы, платья и т.д. Затем админ может добавлять в ...Закрыт17 лет назад
Эксель для добавление новых кроссвордов и сканвордов = Web-click.ru/54325432.rar = такой импорт дб в админке новых кроссвордов. Сайт будет на джумле. www.bestcrosswords.ru Очень удобно то, ...Закрыт17 лет назад
- $2500
Молодой команде требуется разработчик для реализации нового сетевого проекта. Специфика ресурса – социальная сеть, но в части задачи для реализации - более широкая и общая. На данном этапе – реализация первой части базового функционала ресурса. ...Закрыт17 лет назад
Ищу человека который знает как связать флэш с my sql, чтобы это надежно работало на 3 Денвере. Детали и гонорар хотел бы обсудить в чате. И еще - кто знает как работать с Flash Communication ...Завершен17 лет назад