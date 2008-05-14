Изменить структуру вывода инфы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Нужно изменить структуру вывода инфы.

сейчас так : http://teploexpert.com/

нужно так: http://fontanov.net/

и вот так : http://teploexpert.com/main.php?cat_id=241 http://teploexpert.com/products.php?product_id=2420

нужно так: http://fontanov.net/main.php?cat_id=12 http://fontanov.net/products.php?product_id=94

ICQ: 97-22-11

17 лет назад
SETEVOY
Сергей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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