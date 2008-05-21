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Создание интерактивного Flash апплета
Есть 3D модели, созданные в SketchUp (возможна конвертация в другие форматы)
Необходимо:
1) на их основе создать Flash applet с возможностью управления (вращение объекта, может просмотр с нескольких определенных сторон, и т.д. возможны варианты) для размещения на сайте или в качестве самостоятельного файла.
2)Апплет должен быть универсальным, т.е. чтобы замена модели могла производиться человеком без особой специальной подготовки.
Техзадание как таковое на этом заканчивается, подробности будут обсуждаться по мере возникновения вопросов.
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