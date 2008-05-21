Создание интерактивного Flash апплета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок249 просмотров

Есть 3D модели, созданные в SketchUp (возможна конвертация в другие форматы)

Необходимо:

1) на их основе создать Flash applet с возможностью управления (вращение объекта, может просмотр с нескольких определенных сторон, и т.д. возможны варианты) для размещения на сайте или в качестве самостоятельного файла.

2)Апплет должен быть универсальным, т.е. чтобы замена модели могла производиться человеком без особой специальной подготовки.

Техзадание как таковое на этом заканчивается, подробности будут обсуждаться по мере возникновения вопросов.

SketchUp
17 лет назад
fijias
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

FaradayStudio
Сергей 
32 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
Результатом остался доволен. Сделано именно то, что было необходимо, при этом реального решения задачи кроме Сергея практически никто не предложил. Отличная работа в короткие сроки. Рекомендую
Отличный заказчик, с самого начала была чётко поставлена задача.Оплата также пришла вовремя, как и договаривались.

Заявки фрилансеров

FaradayStudio
Сергей 
32 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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