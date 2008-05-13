Сайт кроссвордов

Эксель для добавление новых кроссвордов и сканвордов = Web-click.ru/54325432.rar = такой импорт дб в админке новых кроссвордов.

Сайт будет на джумле.

www.bestcrosswords.ru

Очень удобно то,

что нажимаешь на клетку с определением и сразу клетки для вписания слова

отображаются желтым цветом, вписываешь букву и мигающий курсор перемещается

вправо или вниз (смотря куда расположена стрелка). То есть вписываешь слово

без помощи мыши.Если нажать на пустую клетку, то пожелтеет строка, а если тебе

надо следующую букву написать внизу, то опять можно без мыши: стрелкой влево до

написанной буквы, и стрелкой вниз, тогда пожелтеет столбец.Там же есть "Ответ".

Нажимаешь, и в новом окне появляется ответ на сканворд.

Страничка "Новые кроссворды". То же самое, и так же нажимаешь на вопрос снизу

и желтеет строчка или столбец. Удобно!