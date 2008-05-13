Молодой команде требуется разработчик для реализации нового сетевого проекта. Специфика ресурса – социальная сеть, но в части задачи для реализации - более широкая и общая. На данном этапе – реализация первой части базового функционала ресурса. ...
Сайт кроссвордов
Эксель для добавление новых кроссвордов и сканвордов = Web-click.ru/54325432.rar = такой импорт дб в админке новых кроссвордов.
Сайт будет на джумле.
Очень удобно то,
что нажимаешь на клетку с определением и сразу клетки для вписания слова
отображаются желтым цветом, вписываешь букву и мигающий курсор перемещается
вправо или вниз (смотря куда расположена стрелка). То есть вписываешь слово
без помощи мыши.Если нажать на пустую клетку, то пожелтеет строка, а если тебе
надо следующую букву написать внизу, то опять можно без мыши: стрелкой влево до
написанной буквы, и стрелкой вниз, тогда пожелтеет столбец.Там же есть "Ответ".
Нажимаешь, и в новом окне появляется ответ на сканворд.
Страничка "Новые кроссворды". То же самое, и так же нажимаешь на вопрос снизу
и желтеет строчка или столбец. Удобно!
Выбранный исполнитель
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