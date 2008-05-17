Переделать флеш-шаблон от монстров

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок275 просмотров

Переделать флеш-шаблон от монстров

вот этот

http://www.biotema.ru/potolki/2/6.html

нужно сделать галерею (так что фотки погружались из папки на фтп), ну и дизз подрихтовать - всетаки текст будем заменять и не только)

я дам картинки и текст и в итоге вашей работы должен получиться полноценный, радующий глаз сайт =)

ася 217541546

HTML
17 лет назад
bioprodakshen
Лавэ 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
19 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

C4
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$50
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

C4
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад