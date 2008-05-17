Переделать флеш-шаблон от монстров

вот этот

http://www.biotema.ru/potolki/2/6.html

нужно сделать галерею (так что фотки погружались из папки на фтп), ну и дизз подрихтовать - всетаки текст будем заменять и не только)

я дам картинки и текст и в итоге вашей работы должен получиться полноценный, радующий глаз сайт =)

ася 217541546