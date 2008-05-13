Неоходимо создать интернет магазин на CMS BITRIX
Доработать сайт на DLE
1. перевести на версию 7.0
2. починить что бы корректно работал поиск
3. интегрировать DLE и IPB
4. вывести последние темы форума слева
5. Нужно хранилище для DLE, с категориями, возможностью снабдить файл скриншотом,
с возможностью пользователей закачивать файлы, оформить с помощью (какой-то мод)
6. продублировать листинг страниц (слева сверзу сейчас) стандартно вниз новостей, если это невозможно, снести с левого верха, вниз (посередине снизу можно сделать как в этом скрине http://dle-news.ru/uploads/posts/2008-04/1207571091_10.jpg )
7. сделать слева вывод самых комментируемых новостей
8. сделать возможным выставлять репутацию для посетителей (что бы под аватаром был рейтинг), и слева вывести "Заслуженных пользователей" у кого самый большой рейтинг
9. в коментариях сделать текстовое поле и ббкод одной длинны, так же сделать что бы бб код умещался в одну строчку, и вывести смайлы
в этой же панельке (что бы не нужно было нажимать на смайл), если возможно поставить пак смайлов от QIP
10. сделать возможным выдачу медалей, с описанием, например за помощь в создании сайта
11. слева архив новостей, за месяцы
12. все доделки не должны выпадать из диза, использовать цсс заложенный в диз
Выбранный исполнитель
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