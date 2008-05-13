Доработать сайт на DLE

1. перевести на версию 7.0

2. починить что бы корректно работал поиск

3. интегрировать DLE и IPB

4. вывести последние темы форума слева

5. Нужно хранилище для DLE, с категориями, возможностью снабдить файл скриншотом,

с возможностью пользователей закачивать файлы, оформить с помощью (какой-то мод)

6. продублировать листинг страниц (слева сверзу сейчас) стандартно вниз новостей, если это невозможно, снести с левого верха, вниз (посередине снизу можно сделать как в этом скрине http://dle-news.ru/uploads/posts/2008-04/1207571091_10.jpg )

7. сделать слева вывод самых комментируемых новостей

8. сделать возможным выставлять репутацию для посетителей (что бы под аватаром был рейтинг), и слева вывести "Заслуженных пользователей" у кого самый большой рейтинг

9. в коментариях сделать текстовое поле и ббкод одной длинны, так же сделать что бы бб код умещался в одну строчку, и вывести смайлы

в этой же панельке (что бы не нужно было нажимать на смайл), если возможно поставить пак смайлов от QIP

10. сделать возможным выдачу медалей, с описанием, например за помощь в создании сайта

11. слева архив новостей, за месяцы

12. все доделки не должны выпадать из диза, использовать цсс заложенный в диз