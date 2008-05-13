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Доработка os commerce
Сделать возможность заказа без регистрации, но с обязательным заполнением полей адрес телефон имя
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