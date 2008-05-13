Интересуют в основном, какие то общие CMS, бесплатные или условно платные. Конкретной, на какой будет работать сайт не важно. Единственное условие это до 10000 пользователей в сутки. Основные модули: • Одна основная ...
Установка, правка, дизайн скрипта контек. рекламы
Есть скрипт, рабочий, но ужасно выгдядещий на главной странице, пример http://www.wmtraffic.ru/
требуеются установить, настроить, немного переделать, и кардинально сменить дизайн.
От вас цены и сроки, ссылки на работы по дизайну
Заявки фрилансеров
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