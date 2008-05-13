Установка, правка, дизайн скрипта контек. рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка154 просмотра

Есть скрипт, рабочий, но ужасно выгдядещий на главной странице, пример http://www.wmtraffic.ru/

требуеются установить, настроить, немного переделать, и кардинально сменить дизайн.

От вас цены и сроки, ссылки на работы по дизайну

17 лет назад
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

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