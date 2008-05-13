Есть сайт www.livepoisk.net для него необходимо подключить базу либо от яндекс XML или от google чтобы он мог парсить результаты, бюджет от 20 до 100$ возможно дальнейшее сотрудничество. Контакты: ICQ 373529660 ...
Доделать сайт под интернет магазин
Минимальная реконструкция сайта с добавлением блока магазин
Дизайнер+программист для подключения.
Все подробности по email: [email protected]
Заявки фрилансеров
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