Доделать сайт под интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки182 просмотра

Минимальная реконструкция сайта с добавлением блока магазин

Дизайнер+программист для подключения.

Все подробности по email: [email protected]

17 лет назад
win2ner
Гость 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров