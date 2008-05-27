Откорректировать код php

С этим заказчиком было приятно сотрудничать, причем, во всех смыслах. Очень контактный, адекватный и легкий в общении человек. Варвара делала абсолютно всё от нее зависящее, чтобы как можно более полно ответить на возникающие в процессе работы вопросы. И, несмотря на то, что использование WebMoney оказалось не самым удобным для Варвары вариантом оплаты, она без каких-либо капризов разобралась с этой системой, в условленный срок оплатила работу даже сверх условленной суммы. :) Варвара, желаю успехов!