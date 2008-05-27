Откорректировать код php

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок232 просмотра

Есть SQL БД (имитационная игра "Биржа"). По умолчанию прописано, что компании-инвесторы выходят на биржу с равным капиталом. Нужно прописать возможность задавать разную величину стартового капитала для разных компаний. Техдокументация здесь: http://it.taom.su/html/210_143567.php.

На работу 2-3 дня.

HTMLPHPSQL
17 лет назад
artemis_lady
Варвара 
42 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

Reverie
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$20
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С этим заказчиком было приятно сотрудничать, причем, во всех смыслах. Очень контактный, адекватный и легкий в общении человек. Варвара делала абсолютно всё от нее зависящее, чтобы как можно более полно ответить на возникающие в процессе работы вопросы. И, несмотря на то, что использование WebMoney оказалось не самым удобным для Варвары вариантом оплаты, она без каких-либо капризов разобралась с этой системой, в условленный срок оплатила работу даже сверх условленной суммы. :) Варвара, желаю успехов!

Заявки фрилансеров

Reverie
44 года
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад