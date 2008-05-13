Для реализации веб-проекта (Social Network Website) требуется программист или группа программистов (С# + ASP.NET 2.0 + Mono + ADO.NET/MySQL).ТЗ см.в приложении. Присылайте ваши предложения по срокам и ценам + ссылки на портфолио ...
Флеш-меню
Ищу грамотного флешера для постоянной работы на этом поприще с обширными знаниями, дизайнерским вкусом, опытом работы и адекватными расценками.
Итак, проект номер раз:
Во вложении - картинка, это фрагмент макета сайта, из которого нужно будет сделать флеш-меню. Что нужно будет сделать:
1.1 Незначительная анимация окружающей среды: шевеление листьев, пробегающий по логотипу блик, порхающая бабочка перемещается по экрану (если будет взаимодействовать с другими обьектами - это будет большой плюс)
1.2 Фоновый звук на тему природы - типа журчание воды, пение птиц что-то такое
1.3 Придумать эффекты анимирования:
__1.3.1 Для ссылок "Эталон-негазированная", и.т.д. - по ним раскрывается окошко (внутри флеша) с описанием этого вида и ссылкой "заказать", при нажатии на которую вызывается JavaScript-функция с определенным параметром.
__1.3.2 Для ссылки "Аксессуары" - по ней раскрывается окно (внутри флеша) с видами аксессуаров (4 вида).
1.4 Максимально возможный импорт данных через XML - как минимум: текст ссылок, цены, описания товаров (5 штук), параметр, ктороый передается функции JavaScript.
Хочу услышать ваши предложения, надеюсь, сработаемся! Спасибо за внимание.
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