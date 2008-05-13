Ищу грамотного флешера для постоянной работы на этом поприще с обширными знаниями, дизайнерским вкусом, опытом работы и адекватными расценками.

Итак, проект номер раз:

Во вложении - картинка, это фрагмент макета сайта, из которого нужно будет сделать флеш-меню. Что нужно будет сделать:

1.1 Незначительная анимация окружающей среды: шевеление листьев, пробегающий по логотипу блик, порхающая бабочка перемещается по экрану (если будет взаимодействовать с другими обьектами - это будет большой плюс)

1.2 Фоновый звук на тему природы - типа журчание воды, пение птиц что-то такое

1.3 Придумать эффекты анимирования:

__1.3.1 Для ссылок "Эталон-негазированная", и.т.д. - по ним раскрывается окошко (внутри флеша) с описанием этого вида и ссылкой "заказать", при нажатии на которую вызывается JavaScript-функция с определенным параметром.

__1.3.2 Для ссылки "Аксессуары" - по ней раскрывается окно (внутри флеша) с видами аксессуаров (4 вида).

1.4 Максимально возможный импорт данных через XML - как минимум: текст ссылок, цены, описания товаров (5 штук), параметр, ктороый передается функции JavaScript.

Хочу услышать ваши предложения, надеюсь, сработаемся! Спасибо за внимание.