Доработка интернет магазина, Shop script CMS

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок283 просмотра

Нужна доработка интернет магазина. ТЗ в приложении, если цены там Вас не устроят, предлагайте свои.

17 лет назад
spherebank
Гость 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранные исполнители

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад
$200
11 дней
sorin28
Andrey 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов
17 лет назад

Заявки фрилансеров

000000
Ппц 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
5 отзывов(-4)
17 лет назад
sorin28
Andrey 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
8 отзывов
17 лет назад

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