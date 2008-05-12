Верстка - программирование сайта

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Закрыт6 заявок235 просмотров

Добрый день - требуется программист

Из Москвы!!! Принципиально живое общение!!!

Нужно сделать 3 сайта

1 Большой проект - с регистрациями и рассылками и прочими личными кабинетами

2 остальных сайта попроще

1 визитка с фотогалереей

2 делается из урезанной версии первого движка

Платформа предпочтительно Joomla

Работы хорошему программисту там гдето на месяц

Оплата по договоренности

жду предложений по цифре и срокам

Начинать надо вчера:)

Joomla
17 лет назад
Yachtline
Максим 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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