Создание скрипта для 3-х почтовых сервисов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки243 просмотра

Здравствуйте,

мне нужен скрипт, который бы автоматически создавал email на почтовых сервисах :

www.yahoo.de ,

www.gmx.de ,

www.web.de .

Да и чтобы я смог выставлять нужное колличество создаваемых email-ov. Логины и пароли должны быть всегда разные, а также и вся информация заполняемая при создании emaila, а главное чтобы все выглядило реально. Одним словом, каждый email - это новый человек и непохожий на дрыгого

17 лет назад
uploder
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18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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