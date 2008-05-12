Требуется программист для работы над сайтом, www.invelt.ru. Работа сдельная, я рассказываю что нужно сделать Вы озвучиваете цену и срок, получаете 50% проводите работы, я принимаю работу и плачу оставшиеся 50%. Обязательно: соблюдение сроков, честность, порядочность, ...
Создание скрипта для 3-х почтовых сервисов
Здравствуйте,
мне нужен скрипт, который бы автоматически создавал email на почтовых сервисах :
Да и чтобы я смог выставлять нужное колличество создаваемых email-ov. Логины и пароли должны быть всегда разные, а также и вся информация заполняемая при создании emaila, а главное чтобы все выглядило реально. Одним словом, каждый email - это новый человек и непохожий на дрыгого
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