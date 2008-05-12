Создание скрипта для 3-х почтовых сервисов

Здравствуйте,

мне нужен скрипт, который бы автоматически создавал email на почтовых сервисах :

www.yahoo.de ,

www.gmx.de ,

www.web.de .

Да и чтобы я смог выставлять нужное колличество создаваемых email-ov. Логины и пароли должны быть всегда разные, а также и вся информация заполняемая при создании emaila, а главное чтобы все выглядило реально. Одним словом, каждый email - это новый человек и непохожий на дрыгого