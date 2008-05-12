Модуль на создание rss лент, реализация во флеш

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок231 просмотр

Модуль на создание rss лент . реализация во флеш. Полное техзадание готовы выслать сейчас. срок- сутки. точно оговариваем час приёма работы. если высылаете нас раньше -премия 500 рублей. стоимость 3500 рублей. с премией соответственно 4000. модулей разной сложности 15 штук. цены и сроки разные. готовы высылать каждый день и не по одному модулю.

17 лет назад
veresk70
Ирина 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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