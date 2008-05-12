Ищу двоих человек на долгосрочный проект по разработке специализированного фреймворка (контролы, библиотеки классов и приложения для автоматизации разработки). Нужны универсалы, т.е. в проекте будет и C# (винформс, виндовые сервисы, веб-сервисы) и ASP.NET и JavaScript. Продукт на выходе - это средство автоматизации разработки, т.е. задачи нетривиальные и интересные. Возможна почасовая оплата $10-$15 в час или фиксированная ставка $2000-$2500 в месяц на все время выполнения проекта (предварительно 3-5 месяцев). Дальнейшие перспективы постоянной работы или поддержки фреймворка и написание на его базе приложений.

Тимур Шемсединов,

Компания RealTimeIntelligence (http://www.rtintel.com),

mailto:[email protected],

tel:+38(066)187-46-32,

skype:timur.shemsedinov,

icq:81097514