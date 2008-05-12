Модернизация сайта и техническое обслуживание

Требуется доведение до ума новостного сайта. Требуются дописание скриптов, новые скрипты, реализация новых идей. Например, полумертвый Форум переделать в Блоги. Скрипты для постоянного общения (аналог чата), но сохранением текстов в архиве, навороты к нему и т.д. Устранение глюков в админке. Адаптация всех новых скриптов к существующему дизайну сайта или даже новые предложения по дизайну. Раскрутка в поисковиках ключевых для нас слов и терминов.

Мы предпочли бы выбрать одного партнера, с которым оговорили бы фронт работ, но расчеты производить по фиксированному тарифу.