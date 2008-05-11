Нужно добавить к готовому сайту платежную систему

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки181 просмотр

Есть готовый проект, метки HYIP, Инвестиционный фонд, в скрипте нету платежной системы Liberty Reserve Нужно добавить платежную систему Либерти скрипт от GC русифицированный.

Оплата 50 wmz.

Пишите на ICQ 199795924.

17 лет назад
RomanX
Гость 
52 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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