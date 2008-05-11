Написание скрипта мониторинга рейтинга сайтов

Нужно написать PHP скрипт рейтинг,мониторинг сайтов с возможностью платного и бесплатного голосования за размещённые сайты с добовлением коментариев и возможностью ставить оценки.Скрипт должен работать с базами мускул.Пользователь должен голосовать только после регистрации на сайте и иметь свой аккаунт.Владелец добавляемого сайта должен будет установить код кнопки на котором должна отображатся информация о положение его в таблице рейтинга и оценка его сайта.В админке должна быть функция автоматической проверки установленного кода на сайте и в случае недобавления этого кода сайт должен будет удалятся автоматически с нашего ретинга.Должна быть возможность создания категорий сайтов в админке,ну и всё остальное как положено отписывайте задавайте вопросы.