Парсеринг+обработка фрм+отправка HTTP заголовков

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки347 просмотров

Есть энный сайт на котором спомощью скрипта нужно пройти авторизацию и отправлять письма через базу если мыльник не принет удолить его и попытаться с нова если для отправки требуется ввод картинки вывести картинку и форму для заполнения.

Вот и вся задача (В крации !)

Подробности по ICQ.

Большая прозьба не писать в приват.

ICQ#355016572

Зарание говарю задача не из легких.

Тем кто берет только за свой супер пупер статус отписываться не стоит (не имеет смысла !)

Тем кто сомневается тоже лучьше не суваться.

Сроки тоже не имеют значения! (Но не белее 2 месяцов.)

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Уважаемые администраторы данный заказ не является спамелкой это серви по упрошенной рассылке.

Атакже для тех у кого нет возможности установить нормальный скрипт управления рассылками так как хостер отказывается расылать письма.

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Проект повторяется из-за того что я был кинут исполнителем.

17 лет назад
Inviseble_Demon
Александр 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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