Нас интересует продавать пластиковые окна, принимать заказы и штобы люди могли сами выбирать и плонирываь свои окна. Сайт должен быть полностю овтоматикчиский, щтоб луди сами выбирали размеры: окан, профиля, олюминия, стикла. Есть програмное обеспичение которому ...
Написание ТЗ для Соц. сети (Интегрированная среда)
Написание ТЗ для Соц. сети (Интегрированная среда общения) | 6000 руб
Написание в короткие сроки 2 недели.
Оплата 20% после предоставления чернового варианта , и 80% после предоставления полного ТЗ.
Предоставление ежедневных отчетов о проделанной работе.
Предоставление консультаций.
Обязательно должны будут описаны Общая система, общие функциональности подсистемы и модулей, взаимосвязь подсистем и модулей между собой, перечисление всех функций модулей с описанием их работы. Для каждого модуля описание объектов которые создаются или используются в работе программы.
подробности по мылу monax.departed гав-гав gmail.com
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