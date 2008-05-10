Написание ТЗ для Соц. сети (Интегрированная среда)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки199 просмотров

Написание ТЗ для Соц. сети (Интегрированная среда общения) | 6000 руб

Написание в короткие сроки 2 недели.

Оплата 20% после предоставления чернового варианта , и 80% после предоставления полного ТЗ.

Предоставление ежедневных отчетов о проделанной работе.

Предоставление консультаций.

Обязательно должны будут описаны Общая система, общие функциональности подсистемы и модулей, взаимосвязь подсистем и модулей между собой, перечисление всех функций модулей с описанием их работы. Для каждого модуля описание объектов которые создаются или используются в работе программы.

подробности по мылу monax.departed гав-гав gmail.com

17 лет назад
djmonax
Monax 
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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